Auf der Kreuzfahrt "The 80s Cruise" ist die zukünftige Gattin des Faster Pussycat-Frontmanns Taime Downe über Bord gegangen.

Bei einer Metal-Kreuzfahrt ist ein schlimmes Unglück passiert. Kimberly Burch, die Verlobte des Faster Pussycat-Sängers Taime Downe, ist am ersten Tag von "The 80s Cruise" über Bord des Royal Caribbean-Schiffs Explorer Of The Seas gegangen und gestorben. Laut einem Bericht des Boulevard-Portals TMZ ereignete sich der Unfall um ungefähr 23.00 Uhr am 3. März 2025. Bittere Tragödie Nach dem Sturz, welcher sich laut der Mutter von Kimberly nach seinem hitzigen Streit mit Taime Downe ereignet habe, sei sofort eine Suche mit mehreren Schiffen eingeleitet worden. Derzeit sei es immer noch unklar, ob Burch selbst ins Wasser gesprungen oder unbeabsichtigt von Bord…