Zwei Jahre nach ihrem letzten Studioalbum gehen Avatar nun das zehnte an. Frontmann Johannes Eckerström gibt ein paar Infos preis.

DANCE DEVIL DANCE ist im Februar 2023 erschienen. Schon kurze Zeit später hat Avatar-Sänger Johannes Eckerström – laut eigenen Angaben – schon wieder neue Ideen niedergeschrieben. Diese sollen sich auf der kommenden Veröffentlichung wiederfinden. Im Interview mit Vrotherhood plaudert der Schwede über den derzeitigen Stand der Dinge und verrät auch schon, in welche Richtung Album Nummer zehn gehen soll. Manische Phasen Nachdem die letzte Platte erschienen ist, hat Eckerström direkt viel über das nächste Album nachgedacht. Aufgrund anstehender (Live-)Termine ist jedoch zunächst wenig Zeit für das Schreiben gewesen. Er selbst sei „darauf angewiesen, etwas manischere Phasen zu haben“, in denen…