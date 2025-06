Vor fast 15 Jahren verstarb Ronnie James Dio. Vor genau 35 Jahren erschien das Album LOCK UP THE WOLVES seines Soloprojekts. Ein Rückblick.

Vor fast auf den Tag genau 15 Jahren verstarb Ronnie James Dio an Magenkrebs. Der Sänger ist aus der Heavy Metal-Welt nicht wegzudenken. Als Teil von Rainbow erarbeitet er sich internationalen Ruhm, später singt er das Album ein, das für viele bis heute das beste Black Sabbath-Werk bleibt: HEAVEN AND HELL (1980). Selbst ein Metalhead, der erst Jahrzehnte später geboren wurde und unter einem Stein aufgewachsen ist, kennt Dios Vermächtnis. Der Teufelsgruß, die Metal-Hand, die Pommesgabel - egal, wie man sie nennen möchte, Gerüchten zufolge war Dio der erste, der sie in einen Metal-Kontext brachte. Vollständiger Besetzungswechsel bei Ronnie James…