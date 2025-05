Slayer-Glatzkopf Kerry King hat mal wieder ausführlich dargelegt, wie sich die Dinge zwischen ihm und Bassist Tom Araya verhalten.

Slayer-Gitarrist Kerry King hat in einem neuen Interview bei Cucamonga über seine Beziehung zu Tom Araya gesprochen. Ausgangspunkt seiner Ausführungen war die Frage, wie sich der Tod von Jeff Hanneman auf das Verhältnis der beiden Kollegen ausgewirkt hat. "Ich glaube, Jeffs Abgang hat schwerer auf Tom gelastet als auf mir. […] Das hat ihn dazu gebracht, dass er früher als ich in Rente gehen wollte, weil er fand, dass die Band anders ist. Zeiten ändern dich Doch dann hat sich Tom letztes Jahr aus heiterem Himmel entschieden, dass er ein paar Konzerte spielen will. Ich dachte mir nur: ‚Ich wollte…