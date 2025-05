Saltatio Mortis kommen 2025 sowohl auf Burgentour als auch mit einer Headlinertour (Support: Bad Loverz) nach Deutschland.

Die Burgentour geht in die nächste Runde! Nach dem überwältigenden Feedback 2024 feiern saltatio Mortis 2025 weiter – mit neuen Terminen an einzigartigen Orten. Im Herbst geht es weiter mit einer großen Hallen-Tour - präsentiert von METAL HAMMER! Mit Pauken und Trompeten in das Jubiläumsjahr! Zum Auftakt ihres 25. Band-Jubiläums präsentieren Saltatio Mortis eine orchestrale Neuinterpretation ihres Hits ‘Wo sind die Clowns?’. In Zusammenarbeit mit dem Prager Sinfonieorchester entfaltet der Song eine Klanggewalt, die die Grenzen zwischen Rock und klassischer Musik eindrucksvoll verschwimmen lässt. Die Single markiert den ersten Vorboten des großen 25 Jahre Best Of-Albums WELTENWANDERER – VON TRÄUMEN…