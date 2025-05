Adrian Smith findet, dass Pro-Tools an Schummeln grenzt. Logisch, dass der Iron Maiden-Gitarrist ein Problem mit Künstlicher Intelligenz hat.

Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith hält überhaupt gar nichts von Künstlicher Intelligenz (KI). Dies gab der 68-Jährige im Interview mit Andrew McKaysmith beim Scars And Guitars-Podcast zu Protokoll. Aus Sicht eines Musikers und Künstlers stellt KI für den Briten den Anfang vom Ende dar. Zunächst ging es darum, was für ein Übel die Sozialen Medien sind. Old School Daran anschließend sollte Adrian Smith klarstellen, ob er selbst jemals auf eine Künstliche Intelligenz zurückgreifen würde, um Musik zu schreiben. Die eindeutige Antworte folgte prompt: "Auf keinen Fall. Darüber will ich nicht mal nachdenken. Was hat mir neulich jemand erzählt? Jemand hat als Geburtstagsgeschenk…