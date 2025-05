Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem The Haunted, Lord Of The Lost, Imperial Triumphant sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Afargang 'Kvile' Antropomorphia 'Unending Hunt' Bark 'On No One's World' Crystal Spiders 'Torche' Death SS 'Love Until Death' Drunkard 'Born As Demons' Greh 'All Flesh Decays' The Haunted 'Warhead' Herman Rarebell & Friends 'Passion Rules The Game' Hexvessel 'A Dark & Graceful Wilderness' Idle Heirs 'Dead Ringer' Imperial Triumphant 'Gomorrah Nouveaux' Lord Of The Lost 'My Sanctuary' Mono Inc. 'In My Darkness' Nightbearer 'His Dark Materials' Samurai Pizza Cats 'Pandastruck' Witchrot 'Throat Cutter'