Der einstige Annihilator-Frontmann Coburn Pharr weilt nicht mehr unter uns. Bandchef Jeff Waters nimmt Abschied von seinem Kollegen.

Annihilator trauern um ein ehemaliges Band-Mitglied. Die kanadischen Thrash-Metaller müssen derzeit von ihrem früheren Sänger Coburn Pharr Abschied nehmen. Der Musiker wurde 62 Jahre alt. Mit Bandchef Jeff Waters und Co. veröffentlichte Pharr 1990 das Klassikeralbum NEVER, NEVERLAND, auf dem er Lieder wie ‘Road To Ruin’, ‘I Am In Command’, ‘Reduced To Ash’ oder ‘Phantasmagoria’ sang. Einmaliges Organ Die traurige Nachricht überbrachte Annihilator-Mastermind Jeff Waters selbst in den Sozialen Medien. "Traurige Nachricht aus der Metal-Welt: Unser NEVER, NEVERLAND-Sänger Coburn Pharr ist verstorben", heißt es im zugehörigen Statement. "Ich werde nichts über die Einzelheiten verraten, denn das ist Familiensache. Aber ich wollte…