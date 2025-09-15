Fans von Modelleisenbahnen aufgemerkt: In Anlehnung an den ‘Rock 'n' Roll Train’ von AC/DC hat Märklin ein paar Züge für euch!

AC/DC sind Kult -- daher erfreuen sich jegliche Konsumgüter, auf denen das Logo von Angus Young und Co. prangt, stets großer Beliebtheit. Das wird bei den besonderen Zügen von Märklin sicherlich ebenfalls der Fall sein. Der Modelleisenbahnhersteller hat nämlich nun eine Lokomotive und drei Wagen im Sortiment, die an die Tournee zum BLACK ICE-Album aus dem Jahr 2008 erinnern. Darauf gab es bekanntlich den Song ‘Rock 'n' Roll Train’. Rockgeschichte fürs Zuhause "AC/DC-Fans, haltet eure Hörner fest!", informiert Märklin. "Die Legende ist zurück – und sie rollt auf Schienen! Die lang ersehnte AC/DC-Black Ice-Lokomotive wird endlich vorgestellt und ist bereit,…