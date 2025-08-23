Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The 69 Eyes live in Frankfurt 09.11.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Zoo Palais, Frankfurt
Alfred-Brehm-Straße 16
60316 Frankfurt

Künstler: The 69 Eyes

Ort: Zoo Palais, Frankfurt

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Frankfurt

teilen
mailen
teilen
Uli Jon Roth hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz
Uli Jon Roth 2015 auf der Pyraser Classic Rock Night
Gitarrist Uli Jon Roth macht sich wegen immer populärer werdender K.I. keine Sorgen und nimmt die Entwicklungen locker.
Gitarrist Uli Jon Roth, der insbesondere in den Siebzigern bei den Scorpions aktiv war und von vielen als ausschlaggebender Einfluss auf Rock-Gitarristen genannt wird, hat im Interview mit Metal Roos seine Gedanken zu menschlicher Kreativität und K.I. geteilt. Roth betont, wie wichtig ihm Abwechslung in seiner Arbeit ist: "Ich wiederhole nicht gerne dieselben Dinge immer und immer wieder. Jeder meiner Auftritte ist hier und da zumindest ein bisschen improvisiert. Das hält sie frisch. So haben wir das auch bei den Scorpions gemacht. Als ich noch da war, gab es keine zwei Shows, die gleich waren. Wir sind Risiken eingegangen." Perfektion ist…
Weiterlesen
Zur Startseite