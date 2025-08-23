David Ellefson kramte kürzlich eine tief blicken lassende Metallica-Anekdote über Megedeth-Mastermind Dave Mustaine aus.

In der jüngsten Folge seiner The David Ellefson Show hat der frühere Megadeth-Bassist David Ellefson ein zwischenzeitliches Vorhaben von Dave Mustaine offengelegt. Und zwar wollte der einstige Metallica-Gitarrist das NO LIFE ’TIL LEATHER-Demo der "Four Horsemen" mit seiner eigenen Band neu einspielen. Doch Ellefson hatte überhaupt gar keine Lust, dabei mitzumachen. Boshaftes Verhalten Zunächst drehte sich das Gespräch jedoch um das jüngste Megadeth-Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD!, für das der Tieftöner bekanntlich Bassspuren beigesteuert hatte, welche Dave Mustaine dann entfernen und von Steve DiGiorgio neu aufnehmen ließ, nachdem er Ellefson gefeuert hatte. "Das war eine brutale Platte", erinnert…