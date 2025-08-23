Impressionen von Ozzy Osbournes Abschied und dem Scorpions-Konzert in Hannover. Rückblick aufs Rockharz. Scars On Broadway im Interview! Neue Alben von Born Of Osiris, Entrails u.a.

Back In Black – das Metal-Update Black Sabbath sind Geschichte – wir blicken zurück auf Ozzy Osbournes Bühnenabschied beim einzigartigen Metal-Event in Birmingham. Gleichzeitig feierten die Scorpions ihr 60. Jubiläum in Hannover mit Judas Priest, Alice Cooper und anderen. Und dann war da noch... Caught In A Mosh – Metal Hammer aus dem Pit ... das Rockharz Open Air, bei dem ein Teil der METAL HAMMER-Redaktion mit Heaven Shall Burn, Powerwolf, Saxon und vielen weiteren Bands Hitzewellen, Windböen und Staubwolken trotzte. Wir verraten unsere Höhepunkte! Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu…