In This Moment haben in den vergangenen Monaten fleißig an einem neuen Album gearbeitet und scheinbar sind fast alle Songs im Kasten.

Seit der Veröffentlichung von GODMODE im Oktober 2023 hatten In This Moment einen derart vollen Terminkalender, dass sie sich Ende letzten Jahres eine Auszeit genommen haben. Doch die Fomation um Frontfrau Maria Brink war keineswegs untätig. Bereits in der Bekanntmachung vom Dezember 2024 betonte die Band, sich vorerst zurückzuziehen, „um eine Pause einzulegen und das nächste Kapitel der Musik zu schreiben.“ Das ist offenbar auch geschehen. Sängerin Maria Brink und Gitarrist Chris Howorth waren kürzlich zu Gast im The Mistress Carrie Podcast, wo sie über den Fortschritt des neuen Albums sprachen. „Es ist fast fertig“, gibt Brink an, und erklärt:…