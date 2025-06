Erneut wurde Ihsahn gefragt, wie die Chancen auf neues Material von Emperor stehen. Inzwischen äußert sich der Sänger sehr vage.

Emperor waren gerade erst auf US-Tour – und das, obwohl die letzte Platte PROMETHEUS – THE DISCIPLINE OF FIRE & DEMISE schon 24 Jahre zurückliegt. So verwundert es auch nicht, dass vor allem Frontmann Ihsahn immer wieder gefragt wird, ob denn nicht doch noch ein Album möglich wäre. Jüngst tat dies Jorge Botas von Metal Global. In den Sternen „Das ist sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich immer nein gesagt habe. Und dann sagte ich okay. Ich habe auch gesagt, dass es nie wieder Emperor-Liveshows geben wird. Ich will mich also nicht als Lügner hinstellen.“ Ähnliches konstatierte Ihsahn…