Trivium zeigten Selbstlosigkeit und bargen eine Katzenfamilie aus einem Gulli sowie den Engen eines Dieselgenerators.

Trivium und Bullet For My Valentine machten zuletzt eher negative Schlagzeilen rund um das vorzeitige Ende ihrer gemeinsamen "The Poisoned Ascendancy Tour". Nun hat sich jedoch eine positive Geschichte auf der aktuellen Konzertreise durch Nordamerika zugetragen. Und zwar können die Modern-Metaller von einer glorreichen Rettungstat berichten. Voller Einsatz So haben sich Trivium und einige ihrer Crew-Mitglieder in komplett selbstloser Manier (ausgenommen der Tatsache, dass sie die ganze Aktion ausgiebig für die Sozialen Medien gefilmt haben) um eine Katzenfamilie gekümmert. Es begab sich beim Tour-Stopp am 14. Mai in Atlanta, Georgia, dass die Musiker und ihre Roadies das Miauen von Kätzchen…