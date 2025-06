Sodom haben offiziell ihr neues Studioalbum angekündigt. Außerdem gibt es mit ‘Trigger Discipline’ einen ersten Vorgeschmack.

Sodom wollen es wieder wissen und kündigen ihr 17. Studioalbum an. THE ARSONIST heißt das gute Stück, welches am 27. Juni 2025 via SPV/Steamhammer erscheinen soll. Auch liefern die Thrash-Veteranen mit ‘Trigger Discipline’ einen ersten Auszug samt Lyric-Video. Mastermind Tom Angelripper erklärt: „Von Frank stammen wieder die für Sodom typischen Riffs und Hooks, während York epischeres Songwriting bevorzugt. Als perfekte Ergänzung zu beiden hat auch Toni, der ebenfalls sehr gut Gitarre spielt, eine Reihe Songs beigesteuert und dem Album zu noch mehr Vielseitigkeit verholfen.“ Normalerweise sitzt Toni Merkel an den Drums, wo es eine weitere Besonderheit gibt. Möglichst natürlich So…