Vergangenen Freitag standen die verbliebenen Nirvana-Mitglieder wieder gemeinsam auf der Bühne. Unterstützt wurden sie dabei durch Post Malone.

Nirvana am Valentinstag, was könnte es Romantischeres geben (außer vielleicht Bullet For My Valentine)? Genau das hat der vergangene Freitag gebracht. Die US-amerikanische Talkshow ‘Saturday Night Live’ ist 50 Jahre alt geworden und feierte dieses Jubiläum mit Pauken, Trompeten und den verbliebenen Nirvana-Mitgliedern. Krist Novoselic war von der Gründung 1987 bis zum tragischen Ende der Band 1994 am Bass und Akkordeon zu finden. Dave Grohl stieg 1990 ein und trommelte und sang nach Leibeskräften. Pat Smear, der dritte im Bunde des überlebenden Trios, war ab 1993 ein Jahr lang an der Gitarre tätig. Diese drei Musiker taten sich am 14.…