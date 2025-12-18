Jay Weinberg lässt seinen kryptischen Andeutungen Taten folgen: Am 20. November veröffentlichte er sein Solodebüt ‘Sandstone’.

Am 20.11.2025 veröffentlichte der Ex-Slipknot- und aktuelle Suicidal Tendencies-Schlagzeuger Jay Weinberg seine erste Solo-Single ‘Sandstone’. Deafheaven-Sänger George Clarke lieh dem Track seine Stimme. Den offiziellen Visualizer gibt es unten. Versteckte Botschaften Wie METAL HAMMER berichtete, gab Weinberg in einer im Juli erschienenen Podcast-Folge des Podioslave Podcast an, neben seiner aktuellen Band Suicidal Tendencies an Solomusik zu arbeiten: „Ich arbeite an einem, nennen wir es mal, Soloalbum. Es ist natürlich nicht wirklich solo, das heißt, nicht nur ich allein arbeite daran, aber ich spiele alle Instrumente darauf und arbeite mit vielen unterschiedlichen Sängern zusammen.“ Am 10. November folgte eine kryptische Botschaft,…