Sully Erna legt Godsmack 365 Tage auf Eis, um herauszufinden, wo die Reise mit seiner Formation zukünftig hingehen soll.

Bei Godsmack ereignete sich vor Kurzem bekanntlich ein personeller Wechsel. Gitarrist Tony Rombola und Drummer Shannon Larkin sind ausgestiegen. Die jüngste Neuigkeit passt dazu: Wie Frontmann Sully Erna verkündet, legen die US-Metaller eine Pause ein. So nimmt sich die Band ein ganzes Jahr frei. Währenddessen will Erna andere Projekte weiterverfolgen. Auf einem guten Weg "Nach dieser Europatournee [welche im März und April 2025 über die Bühne ging — Anm.d.A.] nehmen wir uns ein ganzes Jahr frei", stellt Sully im Gespräch bei Hammer World klar. "Wahrscheinlich fange ich während dieser Zeit etwas Neues an. Ich weiß nur noch nicht, was. Gewöhnlicherweise arbeite…