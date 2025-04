Linkin Park hauen ihr neues Stück ‘Up From The Bottom’ raus — hört hier rein! Außerdem gibt es Neuigkeiten in Sachen ‘Fortnite’.

Linkin Park hatten zuletzt ein neues Lied angekündigt -- nun haben die Nu-Metaller den Song veröffentlicht. Das Video zu ‘Up Fro The Bottom’ gibt es unten zu sehen. Das Stück ist die erste neue Musik aus dem Hause von Mike Shinoda und Co. seit dem Release ihres Comeback-Albums FROM ZERO vergangenen November. Berechtigte Superlative? DJ Joe Hahn führt beim zugehörigen Clip nicht nur erneut Regie, sondern bezeichnete den Track in einem Interview mit dem Branchenmagazin Billboard als "den besten Song, den wir jemals gemacht haben". Mastermind Mike Shinoda ging zumindest so weit zu sagen, dass es sich beim Musikvide um…