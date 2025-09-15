Der ehemalige Killswitch Engage-Sänger Howard Jones arbeitet an seinem ersten Soloalbum, wie er auf Instagram bekanntgab.

Ex-Killswitch Engage-Sänger Howard Jones arbeitet wieder an seinem Solodebüt. Seit Killswitch Engage und Jones seit 2012 getrennte Wege gingen, war der Sänger an verschiedenen kleineren Projekten beteiligt, darunter Blood Has Been Shed oder Light The Torch. Schon im Dezember 2024 kündigte Jones sein Solodebüt sowie das Burn Eternal-Projekt mit Killswitch Engage-Gitarrist Adam Dutkiewicz an. Um beide Projekte war es lange still, allerdings gibt es jetzt Neuigkeiten: Die Aufnahmen für das Soloalbum haben offiziell begonnen. Mit an Bord sind Spiritbox-Produzent Josh Gilbert und Bullet For My Valentine-Sound-Ingenieur Joseph McQueen. Jones’ Dreamteam Jones postete ein Bild von sich, Gilbert und McQueen auf…