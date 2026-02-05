Exodus kündigen offiziell ihr neues Album an und veröffentlichen die erste Single. Das dazugehörige Video lässt aber noch auf sich warten.

Es ist vollbracht. Exodus kündigen ihr zwölftes Studioalbum an. GOLIATH heißt das gute Stück, das am 20. März via Napalm Records erscheinen wird. Die Platte markiert außerdem die bereits live gefeierte Rückkehr von Sänger Rob Dukes, der laut eigenen Angaben bei den Aufnahmen zum Album an seine Grenzen gegangen ist. Immerhin habe er „nur zwei oder drei Stunden“ durchgehalten und sei anschließend „bis zum nächsten Tag ziemlich erschöpft“ gewesen, wie er in einem Interview im April 2025 angab. Gewalt & Gäste Die Band kommentiert GOLIATH: „Sind wir begeistert von diesem Album? Das ist noch untertrieben.“ Dabei handle es sich um…