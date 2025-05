2025 scheint das Jahr der Auszeichnungen für Doro zu sein. Nach einer Goldenen Schallplatte wurde sie nun für ihr Lebenswerk geehrt.

Doro Pesch erblickte am 3. Juni 1964 in Düsseldorf das Licht der Welt. Zunächst Frontfrau bei Warlock, veröffentlichte die Metal-Queen 1989 ihr Solodebüt FORCE MAJEURE. Für ebendieses erhielt sie zu Beginn dieses Jahres eine Goldene Schallplatte. Bis heute folgten 13 weitere Studioalben. Zudem gilt sie als wesentliche Vorreiterin für Frauen in der Metal-Szene – um nur ein paar von Doros Errungenschaften zu nennen. Von Legende zu Legende Grund genug für ihre Heimatstadt und die Rheinische Post, Doro Pesch in die Riege der „Düsseldorfer:innen des Jahres“ aufzunehmen und für ihr Lebenswerk auszuzeichnen. Zwar ist dies nicht die erste Auszeichnung dieser Art für…