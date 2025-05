Das neue Bilderbuch ‘Z Is For Zombie: Learning To Spell With House Of 1000 Corpses Friends’ von Rob Zombie birgt einige Überraschungen.

Wer sich das Buch, in dem ein niedlicher Bär mit einer niedlichen Ente Abenteuer erlebt, heute Morgen zum 30. Mal angucken musste, dürfte sich über die neue Ausgeburt aus der Feder von Rob Zombie freuen. Der Musiker und Regisseur hat vor Kurzem ein Buch mit dem Titel ‘Z Is For Zombie: Learning To Spell With House Of 1000 Corpses Friends’ veröffentlicht. Auf ganzen 76 Seiten nutzt Zombie die Charaktere seines Filmdebüts, um angehenden Metalheads das Alphabet näherzubringen. Die offizielle Beschreibung des Buchs lautet: "Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam mit Freunden zu lernen. Besonders, wenn es die ‘Haus der 1000…