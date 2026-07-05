2025 meldeten sich Metal Church mit neuer Besetzung zurück. Gitarrist Kurdt Vanderhoof zieht nach dem ersten gemeinsamen Auftritt Bilanz.

Im November 2025 meldeten sich Metal Church in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren Bassist David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up. Im Mai ging es in dieser Aufstellung erstmals auf die Bühne. Nicht perfekt, aber fantastisch Im Gespräch mit Metal Mal lässt Kurdt Vanderhoof den Auftritt beim San Luis Metal Fest in Mexiko Revue passieren. „Es lief wirklich absolut fantastisch“, gibt der Gitarrist an. Zwar sei nicht alles perfekt gelaufen, „aber gleich als Headliner bei einem Festival aufzutreten, war…