Noch unsicher, was ihr aufs Festival mitnehmen sollt? Wir sagen euch, was unbedingt nötig ist und was für noch mehr Metal-Spaß am Zeltplatz sorgt.

Riecht ihr das? Der leichte Geruch von Frittenfett, Sonnencreme, Schweiß und Bier liegt in der Luft, und das kann nur eines bedeuten: Festivalsaison! Schon am 5. Juni geht es mit den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park los, und ab da gibt es kein Halten mehr: Nova Rock, Rockharz, Wacken Open Air, Party.San, Summer Breeze und viele mehr stehen schon für den Sommer in den Startlöchern. Um auf dem Acker auch sorglos headbangen zu können, darf natürlich nichts fehlen. Wir haben für euch wieder die ultimative Packliste zusammengestellt, damit dem gepflegten Moshen, Trinken und Genießen nichts mehr im…