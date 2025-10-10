Laut eines Eintrags, der von Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde, soll Mat Sinner schon vor zwei Jahren verstorben sein.

Zuerst: Mat Sinner lebt. Den Beweis liefert der Primal Fear-Bassist höchstpersönlich – mal abgesehen davon, dass Hunderte Fans ihn derzeit live zu sehen bekommen. Immerhin sind Primal Fear gerade auf „Domination“-Tour durch Europa, um das gleichnamige Album zu präsentieren. Ein aktueller Beitrag Sinners bei Facebook wirft jedoch ein paar Fragezeichen auf. Totgeglaubt Mat Sinner schreibt: „Auch wenn einige Ex-Kollegen das weiterhin gerne hätten und befeuern, stehe ich hier lebendig am 20.09.25 auf der Bühne und spiele die schönste Tour meiner Karriere.“ Dazu gibt es Foto vom Konzert in Stuttgart. Grund für diesen außergewöhnlichen Post ist, dass ein scheinbar KI-generierter Beitrag…