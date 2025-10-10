Bad Wolves versuchen einen Neustart mit neuem Line-up, nachdem im April Gitarrist Doc Coyle und Bassist Kyle Konkiel die Band verlassen hatten.

Der ehemalige und umstrittene Bad Wolves-Sänger Tommy Vext, der die Band 2021 aus offiziell unbekannten Gründen verlassen musste, hat sich auf Social Media gemeldet. Er bestätigt, dass das offenbar einzig verbliebene Bad Wolves-Mitglied John Boecklin einen neuen Versuch startet, wie Lambgoat meldet. Alle guten Dinge sind drei? Er antwortet in einem Instagram-Kommentar auf die Frage, wie seine Beziehung mit der Band momentan ist: "John und ich waren im März gemeinsam essen und haben uns versöhnt. Mit Chris (Cain, Gitarrist - Anm. d. R.) bin ich seit Jahren eng befreundet, und wir schreiben auch gemeinsam neue Musik." Doch nicht alles ist so…