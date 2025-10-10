Aerosmith und Yungblud haben Gefallen aneinander gefunden. So bringen Steven Tyler und Co. mit Yungblud bald ein Lied heraus.

Da scheinen sich zwei gefunden zu haben: Nach dem gemeinsamen Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2025 (VMA)zu Ehren von Ozzy Osbourne machen Aerosmith und Yungblud weiter gemeinsame Sache. Die US-amerikanischen Hard-Rocker und der britische Pop-Rocker haben jüngst ein kurzes Teaser-Video zu einem kollaborativen Track gepostet. Das Stück trägt den Titel ‘My Only Angel’ — einen kurzen Ausschnitt daraus gibt es unten zu sehen und hören. Wie füreinander gemacht? Wie eingangs erwähnt haben Aerosmith und Dominic Richard Harrison (wie Yungblud mit bürgerlichem Namen heißt) bei den VMA am 7. September 2025 in der UBS Arena in New York schon…