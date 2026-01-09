Der Bericht des Gerichtsmediziners zum Tod des legendären Kiss-Gitarristen Ace Frehley aka "Space Ace" ist veröffentlicht worden.

Vor knapp einem Monat hat die Kiss-Legende Ace Frehley für immer die Augen geschlossen. Nun ist die offizielle Todesursache publik geworden: Es waren schlicht und einfach die schlimmen Kopfverletzungen, die sich der Gitarrist bei einem Sturz im Herbst zugezogen hatte. Dies geht aus dem Bericht des Gerichtsmediziner des Morris County hervor, welcher TMZ.com vorliegt. Dein Tod wurde demnach als Unfall eingestuft. Heftiger Sturz Dem Bericht zufolge haben die Ärzte bei einer Computertomographie mehrere Prellungen und Knochenbrüche an der Rückseite seines Schädels, Blutungen sowie ein subdurales Hämatom (Blutung zwischen der harten Hirnhaut und der Spinnengewebshaut — Anm.d.A.) festgestellt. Zudem hatte Ace…