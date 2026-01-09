Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Bonnie Nettles live in Lübbenau 07.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: The Bonnie Nettles

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Kiss: Paul Stanley stellt neue Musik in Aussicht
Kiss-Frontmann Paul Stanley bei der Premiere von ‘Becoming Led Zeppelin’ am 27. Januar 2025 in Hollywood
Kiss werkeln tatsächlich an neuem Song-Material, wie Paul Stanley während einer Fragerunde auf einer Fan-Convention ausplauderte.
Vergangenes Wochenende ging in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada die Fan-Convention von Kiss über die Bühne. Und bei der "KISS Kruise: Landlocked In Vegas" in den Virgin Hotels spielten Sänger/Gitarrist Paul Stanley, Bassist Gene Simmons, Gitarrist Tommy Thayer und Bassist Eric Singer nicht nur ungeschminkt ein Konzert. Die Musiker stellten sich obendrein in einer von Fozzy-Frontmann Chris Jericho moderierten Gesprächsrunde auch den Fragen der Fans. In der Mache Dabei sollten Kiss dazu Auskunft geben, ob sie zum Beispiel für das kommende Biopic ‘Shout It Out Loud’ oder die groß angekündigte Avatar-Show, die sich gerade in der Entwicklung befindet, neue Musik…
Weiterlesen
Zur Startseite