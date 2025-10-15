Jürgen Bartsch hat das Zeitliche gesegnet. Der Bethlehem-Chef verlor den Kampf gegen eine schwere Krankheit.

Aus der Extreme Metal-Szene erreichen uns traurige Nachrichten: Jürgen Bartsch -- seines Zeichens Gründer, Bassist und Mastermind von Bethlehem -- weilt nicht mehr unter uns. Der Musiker verstarb am 27. August 2025 -- nach schwerer Krankheit, wie Band-Kollegin und Sängerin Yvonne "Onielar" Wilczynska in den Sozialen Medien mitteilt. Kämpfernatur "Er ist viele Male gestorben", verabschiedet sie sich auf Instagram mit emotionalen Worten. "Aber der Tod war nur vorübergehend. Nach einer ernsten Krankheit, unerschütterlicher Ausdauer und großem Kampfgeist ist unser geliebter Freund und geschätzter Gründer von Bethlehem -- Jürgen Bartsch -- verstorben. In tiefer Trauer und mit gebrochenem Herzen. Im Namen…