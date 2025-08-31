Ronnie James Dio verstarb 2010 an Magenkrebs. Nun wurde ein Raum im UCLA-Krebsforschungszentrum nach ihm benannt.

Ronnie James Dio hätte heute seinen 83. Geburtstag gefeiert. Der für seine außergewöhnliche Stimme bekannte Sänger von zeitlosen Songs wie ‘Holy Diver’ oder ‘Rainbow In The Dark’ verstarb 2010 an Magenkrebs. Seine Witwe Wendy Dio gründete nach seinem Tod die Stiftung "Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund". Diese unterstützt seit 2016 unter anderem die Forschungsarbeit zur Krebsfrüherkennung von Dr. David Wong und seinem Team von der UCLA School of Dentistry in Los Angeles, Kalifornien. Wie ein Facebook-Post der UCLA School of Dentistry zeigt, wurde Ronnie James Dio nun anlässlich seines 83. Geburtstags ein besonderer Raum im Zentrum…