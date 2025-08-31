Toggle menu

The Callous Daoboys live in München 12.02.2026

Künstler: The Callous Daoboys

Ozzy Osbourne: Reaktionen aus der Musikwelt
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne hat die Augen für immer geschlossen, was seine Musikerkollegen natürlich alles andere als kalt lässt.
Was für ein Schock: Ozzy Osbourne hat diese Welt verlassen. Mit dem Verlust dieses einzigartigen Sängers und Wegbereiters des Heavy Metal muss man erst einmal klarkommen. Das gilt nicht nur für seine Fans, sondern für Musikerkollegen. Zahlreiche Weggefährten und andere Metaller haben sich bereits zu Wort gemeldet — METAL HAMMER liefert einen Überblick. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi kommentiert: "Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber Freund Ozzy ist verstorben — nur Wochen nach unserer Show im Villa Park. Das sind einfach so herzzerreißende Neuigkeiten, dass ich dafür nicht wirklich Worte finden kann. Es wird keinen wie ihn geben. Geezer, Bill…
