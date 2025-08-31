Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne hat die Augen für immer geschlossen, was seine Musikerkollegen natürlich alles andere als kalt lässt.

Was für ein Schock: Ozzy Osbourne hat diese Welt verlassen. Mit dem Verlust dieses einzigartigen Sängers und Wegbereiters des Heavy Metal muss man erst einmal klarkommen. Das gilt nicht nur für seine Fans, sondern für Musikerkollegen. Zahlreiche Weggefährten und andere Metaller haben sich bereits zu Wort gemeldet — METAL HAMMER liefert einen Überblick. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi kommentiert: "Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber Freund Ozzy ist verstorben — nur Wochen nach unserer Show im Villa Park. Das sind einfach so herzzerreißende Neuigkeiten, dass ich dafür nicht wirklich Worte finden kann. Es wird keinen wie ihn geben. Geezer, Bill…