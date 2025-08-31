Nach dem Tod des Prince Of Darkness gehen sämtliche Ozzy Osbourne- und Black Sabbath-Streams durch die Decke.
Kurz nach dem Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli sind einer aktuellen Meldung der Deutschen Charts zufolge die Streaming-Zahlen für Ozzys Musik in die Höhe geschossen. „Vergleicht man den Zeitraum 20.-21. Juli mit dem 22.-23. Juli, verzeichneten sämtliche Ozzy Osbourne-Titel einen Streaming-Anstieg von unglaublichen 982 Prozent!! Black Sabbath-Streams legten um 738 Prozent zu.“ Mit der Black Sabbath-Single ‘Paranoid’ schafft es Ozzy Osbourne posthum auf Platz 70 der Deutschen Charts. Das Album PARANOID schafft den Re-Entry auf Platz 29. Auch NO MORE TEARS erreichte Platz 82 der Deutschen Charts – das bisher letzte Album, mit dem Ozzy Osbourne in den…