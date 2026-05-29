Black Veil Brides haben für ihr kommendes Album prominente Unterstützung von Robb Flynn bekommen, wie ihre neueste Single offenbart.

Black Veil Brides haben sich für ihre neueste Single ‘Revenger’ die Unterstützung von Machine Head-Frontmann Robb Flynn gesichert. Das Lied erscheint am 8. Mai auf dem neuesten Black Veil Brides-Album VINDICATE und hat für die Band eine ganz besondere Bedeutung. Konzept: Rache Das Lied befasst sich mit dem Konzept Rache, aus einem moralisch verzerrten Blickwinkel. Sänger Andy Biersack sagt dazu: "Ich habe mich schon immer für das ethische Dilemma interessiert, das sich aus unserer kulturellen Neigung ergibt, Gerechtigkeit zu bejubeln. Ich dachte, es wäre eine spannende Übung, einen Song-Text aus der Perspektive von jemandem zu schreiben, der nach der ultimativen Form…