Mötley Crüe sahen sich dieses Frühjahr gezwungen, ihre Live-Residenz in Las Vegas auf Herbst zu verschieben — Vince Neil musste sich zunächst um nicht näher bezifferte gesundheitliche Probleme kümmern. Nun hat sich der Sänger zu Wort gemeldet und die konkrete Unpässlichkeit verraten. So hatte der 64-Jährige letztes Weihnachten einen Schlaganfall. Wie im Las Vegas Review-Journal nachzulesen ist, wachte der Musiker am Morgen des 26. Dezember auf und stellte fest, dass etwas nicht stimmt. Langer Weg "Ich hatte einen Schlaganfall", offenbart Vince Neil. "Meine linke Seite war ausgegangen. Ich musste wieder lernen zu laufen — und das war hart. Die Ärzte…