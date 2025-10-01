Toggle menu

The Covids live in Berlin 15.11.2025

Künstler: The Covids

My Dying Bride: Andrew Craighan zieht erste Bilanz
Andrew Craighan (My Dying Bride), Mikko Kotamäki (Swallow The Sun)
My Dying Bride konnten bekanntlich Mikko Kotamäki als Ersatz für Aaron Stainthorpe verpflichten — scheinbar die einzig richtige Wahl.
Wegen des Zerwürfnisses zwischen Aaron Stainthorpe und My Dying Bride musste kurz nach der Veröffentlichung des aktuellen Albums A MORTAL BINDING ein Ersatz am Mikrofon her. Immerhin sollte das neue Material auch live präsentiert werden. Im Dezember 2024 kündigte die Band schließlich an, dass für die geplanten Auftritte kein Geringerer als Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) diesen Posten einnimmt. Gitarrist und Begründer Andrew Craighan zieht ein erstes Resümee. Überraschende Professionalität In Kürze haben My Dying Bride einige Shows in China und Australien. Für das australische Magazin Heavy Grund genug, Andrew Craighan zum Interview einzuladen. Zunächst erzählt der Gitarrist nochmal, wie es…
