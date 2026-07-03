Vor 25 Jahren veröffentlichten Sonata Arctica ihr Zweitwerk SILENCE. Aufgrund des Jubiläums reisen wir zurück in die Vergangenheit.

SILENCE ist kein lautes Statement, sondern ein Album, das eher tastend voranschreitet. Sonata Arctica wollten sich vom Debüt lösen, ohne gleich ein neues Manifest zu formulieren. Das Cover - eine geteilte Landschaft mit einem einsamen Satz Fußspuren - wirkt wie ein Versuch, Naturverbundenheit und Band-Identität sichtbar zu machen, ohne sich in Symbolik zu verlieren. Sänger Tony Kakko betonte selbst, dass die Idee weniger tiefgründig ist, als sie aussieht. Es ist ein Bild, das Stimmung erzeugt, nicht mehr und nicht weniger. Der Titel: pragmatisch und passend Der Name SILENCE war keine große Vision, sondern eine spontane Eingebung von Kakkos damaliger Freundin.…