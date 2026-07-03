Schon wieder ein Besetzungswechsel: Schlagzeuger Joe Longobardi verabschiedet sich nach acht Jahren von The Amity Affliction.

Seit der Gründung 2003 hat sich das Besetzungsrad bei The Amity Affliction schon mehrfach gedreht. Zuletzt traf es Sänger und Bassist Ahren Stringer, der im Januar 2025 deutlich machte, dass die Trennung nicht seine Entscheidung gewesen sei. Somit ist vom ursprünglichen Line-up nur noch Frontmann Joel Birch übrig. Nach Stringers Abgang folgte ein Rechtsstreit um den Band-Namen. Außerdem wurde im Frühjahr 2026 bekannt, dass die Band enorme Schulden hat. Neuerliche Vakanz Ob irgendetwas davon zu der neuesten Entwicklung bei The Amity Affliction beigetragen hat, ist unklar. Jedenfalls gab Schlagzeuger Joe Longobardi jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt, seinen Platz innerhalb…