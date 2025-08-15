Vor knapp einer Woche hätten Linkin Park in Bern spielen sollen — zahlreiche Fans sind wegen der Absage immer noch verstimmt.

Linkin Park befinden sich derzeit auf umjubelter Europatournee. Zuletzt spielten sie bei den I-Days in Mailand (24. Juni) sowie beim französischen Hellfest (22. Juni). Zuvor wollten die Nu-Metaller allerdings am 20. Jui in Bern auftreten, wozu es aufgrund eines "medizinischen Notfalls" nicht kam. Nach der allzu kurzfristigen Absage erst am Konzerttag sind viele Fans nun leider immer noch unzufrieden. Auch wenn die Band das Live-Stelldichein nachholen will, geht es nicht wenigen Leuten so, dass sie extra wegen der Linkin Park-Show in die schweizerische Hauptstadt angereist sind und nun auf Reise- sowie Unterbringungskosten sitzen bleiben. Darüber hinaus bewerten zahlreiche Anhänger die…