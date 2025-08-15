Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Deadnotes live in Düsseldorf 28.08.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: The Deadnotes

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Slaughter To Prevail: Vorwürfe gegen Tourmanagement
Slaughter To Prevail, Alex Terrible
Slaughter To Prevail sind gerade dabei, ihr neues Album auf die Bühne zu bringen, während ein Ex-Crew-Mitglied schwere Vorwürfe erhebt.
Für den reibungslosen Ablauf einer Liveshow braucht es viele Hände. Hinter den Kulissen scheint es jedoch nicht immer ganz glattzulaufen. Thomas Finch, ein Drum-Techniker, war bis vor Kurzem noch mit Slaughter To Prevail unterwegs. Sein Engagement hat er jedoch vorzeitig beendet und prangert öffentlich das Tourmanagement der Band an. Dabei hebt er gleich zu Beginn hervor: „Es geht hier nicht um die Band persönlich – sie sind alle WUNDERBARE, liebenswerte Menschen. Es geht um die aktuelle Führung. Der neue Bandmanager und aktuelle Tourmanager.“ Missstände Als Begründung für seinen Ausstieg nennt Finch „massive Missstände in der Organisation, finanzielle Unsicherheiten und respektlosem…
Weiterlesen
Zur Startseite