Der ehemalige Fear Factory-Sänger Burton C. Bell kündigt neue Solomusik an und gibt Einblicke in seine künstlerische Philosophie.

Im Interview mit Tom Robbins vom And Now The Band-Podcast erzählt der ehemalige Fear Factory-Sänger vom Entstehungsprozess seiner letzten Soloveröffentlichungen – darunter ‘Savages’ (2025), ‘Anti-Droid’ und Technical Exorcism’ (2024) sowie ein Cover von Rammsteins ‘Du hast’ (2023): „Jetzt, da ich allein arbeite, kann ich jederzeit mit verschiedenen Produzenten zusammenarbeiten. Alex Crescioni, mit dem ich ‘Anti-Droid’ geschrieben habe, lernte ich bei den Aufnahmen für das Rammstein Tribute-Album kennen. Dabei hatte ich die Möglichkeit, mit ihm über meine Ziele und Wünsche für die Zukunft zu sprechen. Man könnte sagen, ich habe es manifestiert. Er hat mich gehört und sagte ‚Hey, ich hab’…