Iron Maiden-Gründungsmitglied Paul Mario Day ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Der Sänger kämpfte jahrelang gegen Krebs.

[Update 31.07.2025] Inzwischen haben auch Iron Maiden ein Statement zum Tod von Paul Mario Day abgegeben. In den Sozialen Medien schreibt die Band, die gerade auf „Run For Your Lives World Tour 2025“ ist: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Paul Mario Day, Iron Maidens erstem Sänger von 1975. Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Beileid gelten Pauls Familie und Freunden. Paul war ein liebenswerter Mensch und ein guter Kumpel. Ruhe in Frieden, Paul.“ — [Originalmeldung:] 1975 gründete Bassist Steve Harris zusammen mit den Gitarristen Dave Sullivan und Terry Rance, Drummer Ron Matthews sowie Sänger Paul Mario Day Iron Maiden.…