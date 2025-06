Mit Ankündigung des neuen Albums haben Sabaton auch den Wechsel ihres Labels verkündet. Frontmann Joakim Brodén erklärt die Entscheidung.

Erst kürzlich gaben Sabaton bekannt, Nuclear Blast nach fast 15 Jahren verlassen zu haben und fortan mit Better Noise Music zu arbeiten. Zeitgleich wurde eine neue Single angekündigt und somit ein neues Album in Aussicht gestellt. Inzwischen ist ‘Templars’ inklusive Musikvideo erschienen und gibt einen Vorgeschmack auf das kommende, elfte Studioalbum. Der nächste logische Schritt Aus diesem Anlass (und wegen der bevorstehenden Tour durch Südamerika) sprach Sänger Joakim Brodén mit El Cuartel Del Metal. Dabei kam eben auch die Frage nach den Gründen für den Wechsel zu Better Noise Music auf. Brodén erläutert: „Nuclear Blast haben im Lauf der Jahre…