Eine Halbfinalistin des „Miss World Chile“-Contests überraschte während des Schönheitswettbewerbes das Publikum, indem sie Death Metal sang - und gewinnt!

Am 2. November fand in Chile das Halbfinale des „Miss World Chile“-Contest statt. Dabei sorgte eine Teilnehmerin für Abwechslung: Ignacia Fernández überraschte das Publikum mit einem Death Metal-Song ihrer eigenen Band. Nun wurde sie zur „Miss World Chile" gekrönt. Ein Video der Performance gibt es unten. Die Death Metal-Prinzessin Der „Miss World Chile“-Contest ist ein Schönheitswettbewerb, der dem Vor-Entscheid für einen weltweiten Schönheitswettbewerb dient. Die Gewinnerin darf Chile bei dem „Miss Universe“-Contest repräsentieren. Mit ihrer Gesangsdarbietung beförderte sich Fernández direkt in das Finale. https://youtu.be/FwbZrdSGlmE?si=oP9ldt5RV3AzO5PS Am 9. November wurde die „Miss World Chile" verkündet: Fernández, die in der letzten Woche mit…