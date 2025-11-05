Der New Yorker Hardcore-Trupp Madball hat an neuem Material gewerkelt. Einen ersten Auszug davon soll es schon in Kürze geben.

Erst im Frühjahr waren Madball auf „Rebellion Tour“ in Deutschland. Im Januar 2026 kommt die Hardcore-Institution aus New York erneut über den großen Teich. Zusammen mit Lionheart und Gideon Slope stehen elf Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Mit der Tour-Ankündigung haben Madball weitere Neuigkeiten im Gepäck. Neue Musik im Anmarsch „Das neue Album erscheint im März 2026“, schreibt die Band in den Sozialen Medien. „Wir sind sehr gespannt, wenn es die Leute hören werden!! Die erste Single ‘Tethered’ erscheint im November dieses Jahres!“ Über den Sommer verteilt gab es bereits mehrere Posts aus dem Studio, insofern…