Anlässlich des Anfang Oktober erscheinenden Albums HORIZONS/WEST befragten wir Sänger und Gitarrist Duistin Kensrue über seine Zocker-Präferenzen.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Dustin Kensrue: Mein Vater stand auf Elektronik und Heim-PCs. Er baute sich selbst ein Pong-Kit, unsere erste Konsole war eine Intellivision. Ich denke gerne an die dünnen Plastikbögen zurück, die man bei jedem Spiel über den Controller legte. Insbesondere erinnere ich mich an 'Mouse Trap': Mit einem Knopf konnte man sich in einen Hund verwandeln, der die Katzen…