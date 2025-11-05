Drummer Dave McClain will zukünftig lieber andere Sachen machen, als bei den Thrashern Sacred Reich für den Rhythmus zu sorgen.

Bei Sacred Reich hat sich das Personalkarussell gedreht. Schlagzeuger Dave McClain ist nicht mehr mit von der Partie — und das auf eigenen Wunsch. Die im November anstehenden Konzerte in Europa zusammen mit Hatebreed werden die US-Thrash-Metaller mit dem brasilianischen Drummer Eduardo Baldo bestreiten, der zuletzt bei Red Devil Vortex aus Los Angeles die Felle verdrosch. Neue Kapitel Von Seiten der Gruppe um Bassist und Frontmann Phil Rind heißt es hierzu: "Dave McClain ist nicht mehr länger ein Mitglied von Sacred Reich. Wir wünschen ihm alles Gute. Unser Freund Eduardo Baldo wird die Shows im November in Europa mit uns…