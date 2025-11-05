Unschöne Entwicklung: Drei Mitglieder von Dogma steigen aus, weil das Management offenbar krumme Dinge dreht.

Bei Dogma geht es zurzeit drunter und drüber. So haben drei Musikerinnen ihren Hut genommen und werfen dem Management der Band unter anderem gebrochene Versprechen, Manipulation, Belügen der Fans sowie eine falsche Behandlung vor. Hierbei handelt es sich um Frontfrau Grace Jane Pasturini (Lilith) sowie die Gitarristinnen Amber Maldonado (Lamia) und Patri Grief (Rusalka). Täuschung der Fans Im Zuge ihres Ausstieges haben die drei Metallerinnen folgende Mitteilung veröffentlicht: "Wir waren Teil von Dogma. Wir liebten dieses Projekt, aber das ist nicht, was heute als Dogma verkauft wird. Während der Tourneen sahen wir einseitige Entscheidungen, gebrochene Versprechen, Manipulation, eine falsche Behandlung…